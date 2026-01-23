Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı; bazı uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı sonucu 7 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaların yaşandığı bölgelerde polis güvenlik önlemleri aldı ve sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

7 AYRI NOKTADA KAZA: 11 YARALI

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 7 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaların yaşandığı güzergahlarda güvenlik önlemi alırken, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Doktor İsmail Beşikçi Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü de Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi.

FORKLİFTE YÜKLEDİĞİ SALÇA KUTULARIYLA İŞ YERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ

Kayapınar ilçesinde de bir kişi forklifte yüklediği saça kutularıyla iş yerinin önünü temizledi. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
