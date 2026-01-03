Haberler

Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kar topu attıkları gerekçesiyle sürücü Y.T. tarafından darbedilen üç çocuk şikayetçi oldu. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü gözaltına alındı.

Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kartopunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü Y.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
