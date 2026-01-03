Haberler

Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, araçlarına kar topu atan çocukları darbeden sürücü tutuklandı. Çocukların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sürücü Y.T. gözaltına alındı ve yaralama suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü tutuklandı.

Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kar topunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü Y.T. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi