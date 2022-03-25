Diyarbakır'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Haberler

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Diyarbakır'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölgede etkili olan kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlara ulaşıldığını, kapanan yolların da küreme aracıyla açıldığını belirtti.

Vatandaşların yolda mahsur kalmamaları için ekiplerin gün boyu çalışama yürüttüğünü bildiren Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Karacadağ bölgesinde yağıştan dolayı kapanan yollar ekiplerin çabaları sonucu açıldı, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Devam eden kar yağışına karşı birçok yerleşim yerinde çalışmalar yürütülüyor. Karla mücadele konusunda deneyimli bir belediyeyiz. Ekiplerimizin zamanında tedbir alması sonucu hiçbir vatandaşımız mağdur olmadı."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, kar, Güncel, Haberler

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