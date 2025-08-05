Diyarbakır'da Kapıcı Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da kapıcı Mehmet T., bodrum katta su tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da kapıcı Mehmet T.'nin (39) bodrum katta biriken suyu elektrikli pompa ile tahliye etmeye çalışırken yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki iki bloklu sitede meydana geldi. Sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., B bloğun bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet T.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığında defnedildi.

OLAY KAMERADA

Öte Yandan, Mehmet T.'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet T.'nin su tahliyesi yapmak için makineyi tuttuğu, ardından akıma kapılarak yığıldığı anlar yer aldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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