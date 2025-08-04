Diyarbakır'da Kapıcı Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da bir sitede kapıcı olarak çalışan Mehmet T., bodrum katta elektrikli su pompası ile çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da bir sitede kapıcı olarak çalışan Mehmet T. (39), bodrum katta biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ederken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki iki bloklu sitede meydana geldi. Sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., B bloğun bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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