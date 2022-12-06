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Diyarbakır'da kapalı işyerine pompalı tüfekli saldırı

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Diyarbakır'da kapalı işyerine pompalı tüfekli saldırı

DİYARBAKIR'da kapalı olan bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

DİYARBAKIR'da kapalı olan bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinde maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre işyeri kapandıktan sonra kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kepenklere pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işyerinde inceleme yaptı. Çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

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