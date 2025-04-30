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Diyarbakır'da Kantin İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Diyarbakır'da Kantin İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı
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Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki kantin işletmecisi A.Ö., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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