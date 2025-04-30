Diyarbakır'da Kantin İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı
Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki kantin işletmecisi A.Ö., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel