Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Sultan Sasa ve Talaytepe'de kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Atık Su Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, Sultan Sasa Bulvarı Diyarbakır D Tipi Cezaevi kampüsüne ait ve Talaytepe 4009 sokakta bulunan kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2 bin 71 metre kanalizasyon hattı elden geçirildi

3 kombine vidanjör, kazıcı-yükleyici, ekskavatör, su tankeri, 2 kanal görüntüleme aracı ve 27 personelin katılımıyla 41 kanalizasyon bacası ile 2 bin 71 metre kanalizasyon şebeke hattı temizlendi.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan çalışmada, 3 el temizlik ekibi de kanalizasyon hatlarını atılan hafriyat ve evsel atıklardan arındırdı.

Çalışmada kullanılan 2 kanal görüntüleme aracı da kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları tespit etti.

Ekipler, tarafından kanalizasyon şebekelerinden çıkarılan hafriyat ve evsel atıklar bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına nakledildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından yürütülen kapsamlı temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Vatandaşların mağdur olmaması ve genel olarak halk sağlığını korumak için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Tutşi, sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmaması gerektiğini aktardı.

Kanalizasyon hatlarında oluşan atıkların DİSKİ'ye belirli bir maliyetinin olduğuna dikkat çeken Tutşi, vatandaşların duyarlı davranmasını istedi.