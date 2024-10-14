Diyarbakır'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için adli tıpa götürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, Diyarbakır çevre yolunun Karamusa mevkisinde, B.Y'nin kullandığı 06 BP 5662 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan F.Y. yaşamını yitirdi, sürücü B.Y. ve araçtaki N.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.