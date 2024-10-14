Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için adli tıpa götürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, Diyarbakır çevre yolunun Karamusa mevkisinde, B.Y'nin kullandığı 06 BP 5662 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan F.Y. yaşamını yitirdi, sürücü B.Y. ve araçtaki N.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler 3-sayfa Otopsi Bağlar Güncel Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok

 İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi hangi diziler var? 14 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ekim Gölbaşı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu? Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.