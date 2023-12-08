Diyarbakır'da kamyonun çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Diyarbakır'da bir kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

DİYARBAKIR'da kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Yenihal mevkiinde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.(DHA)