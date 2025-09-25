Haberler

Diyarbakır'da Kamyonet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da hayvan yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada toplamda 14 küçükbaş hayvan da yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Silvan-Lice kara yolu yol ayrımında meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet ile Ali İhsan Tepeli yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 25 KC 341 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü Ali İhsan Tepeli ve yanındaki Ali Ekber Kırdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tepeli ve Kırdağ'ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada yaralanan M.C. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ayrıca 14 küçükbaş hayvan da öldü. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 36 küçükbaş hayvan da jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
