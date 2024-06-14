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Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çelikevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

B.A'nın kullandığı 23 HH 129 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Çelikevler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. idaresindeki 21 AD 653 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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