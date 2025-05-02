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Diyarbakır'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonetle otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Diyarbakır- Mardin kara yolunda meydana geldi. Mardin istikametine seyir halindeki A.D. idaresindeki 47 AEE 928 plakalı kamyonet ile Yeni Mardin Yolu Kavşağını dönmeye çalışan E.Ö. yönetimindeki 34 JD 0359 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşağa çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada E.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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