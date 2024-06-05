Diyarbakır'da kamyonet devrildi, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır-Bismil kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.
Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.