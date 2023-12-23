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Diyarbakır'da Kamyonet Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Diyarbakır-Silvan kara yolu 65. kilometresinde bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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