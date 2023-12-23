Diyarbakır'da Kamyonet Devrildi, 5 Kişi Yaralandı
Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Diyarbakır-Silvan kara yolu 65. kilometresinde bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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