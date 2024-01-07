Diyarbakır'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Kurt yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Kurt yönetimindeki 12 AT 176 plakalı kamyonet, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.