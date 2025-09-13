Haberler

Diyarbakır'da Kamyon Yangını: Şoför Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde alev alan mıcır yüklü kamyonun şoförü Abdülkadir Yener, yangında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde alev alıp yanan mıcır yüklü kamyonun şoförü Abdülkadir Yener hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Belenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Abdülkadir Yener'in kullandığı mıcır yüklü kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, kabinde sıkışan Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener'in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.