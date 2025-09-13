Haberler

Diyarbakır'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen bir kamyonun sürücüsü, yangında hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırsal Belenli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, şarampole devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonda sıkışan sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
