Diyarbakır'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

DİYARBAKIR'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre tek şerit halinde sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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