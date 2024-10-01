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Diyarbakır'da Kamyon Kaza Yaptı: Şoför Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Kamyon Kaza Yaptı: Şoför Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekten düşen kamyonun şoförü Nezir Y. ağır yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düşen kamyonun şoförü Nezir Y., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Günaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Nezir Y.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyon, 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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