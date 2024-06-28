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Diyarbakır'da Kamyon Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

M.C.K. idaresindeki 21 ABE 287 plakalı kamyon, Oyalı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde M.Ç'nin kullandığı 21 AED 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, 2 sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır trafik Eğil Yaşam Güncel Haberler

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