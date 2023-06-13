Diyarbakır'da 'Kamera Önü Oyunculuğu Modülü' için çalıştay yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Kamera Önü Oyunculuğu Modülü" için çalıştay düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Kamera Önü Oyunculuğu Modülü" için çalıştay düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda modül içeriğinde yer alması planlanan temel oyunculuk, sinema ve dizi oyunculuğu, karakter analizi, rol çözümleme ile ilgili içerikler tartışıldı.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Handan Ekici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat ve Hayat Boyu Öğrenme Şubesi modül hazırlama ekibi katıldı.