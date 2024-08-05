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Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne ulaştırıldı. 72 yaşındaki Ramazan Mayuş'a kalp krizi teşhisi konulmuş ve ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmiştir.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede evinde rahatsızlanan 72 yaşındaki Ramazan Mayuş, yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Mayuş'un, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Mayuş, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Mayuş, DÜ Kalp Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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