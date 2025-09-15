Haberler

Diyarbakır'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Yangın Çıkardı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Yangında 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.T.'nin (46) vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
