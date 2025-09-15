Haberler

Diyarbakır'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Yandı, 3 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada kaldırıma çarpan otomobil alev aldı. Otomobilin içindeki 3 kişi yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.T.'nin (46) vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
