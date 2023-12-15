Diyarbakır'da kaldırım genişletme çalışması sırasında elektrik direği sorunu çözüldü

DİYARBAKIR'da, yolun genişletilmesi sırasında kaldırımın kenarında kalan elektrik direği için belediye ekipleri çalışma yaptı. Ekipler çözüm olarak kaldırımı genişletti.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Daha önce kaldırımın üzerinde bulunan elektrik direği ise genişletilen yolun kenarında kaldı. Demirören Haber Ajansı'nın konuyu haberleştirmesinin ardından enerji şirketi ekipleri, direğin olası kazaya neden olmaması amacıyla ön çalışma için bölgeye ekip gönderdi. Ancak ekip, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kaldırımı genişleterek sorunun çözüldüğünü gördü. Enerji şirketi yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Yolda kalan direğin kaldırılması ile ilgili ön çalışma yapmak üzere ekiplerimiz Molla Gürani Caddesi'ne gitti. Ancak, belediyenin kaldırımı genişletmesi sonucu sorunun çözüldüğünü görünce ekipler geri döndü" denildi.