Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA - Aydın Arık - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 1'i ağır 3 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA / Aydın Arık - Güncel

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