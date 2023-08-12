Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı apartman çöktü

Diyarbakır'da Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 9 katlı apartman, yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü. Yıkım çalışmaları devam ederken, bina çevre güvenliği alınarak yıkıma başlanmıştı. Ancak kolonlardan birkaçı kesildikten sonra bina aniden çöktü.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı apartman, yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelene yıkıcı depremlerde Diyarbakır'da binlerce bine hasar gördü. Kentte hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ederken, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde ağır hasar gören 9 katlı Furkan Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarında kolonlardan birkaçı kesildikten sonra bina aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR