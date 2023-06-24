Diyarbakır'da Kağıt Deposunda Yangın
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katında bulunan kağıt deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel