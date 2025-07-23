Diyarbakır'da Kafede Yangın: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı içerisinde bulunan bir kafenin ses yalıtım sisteminde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormana alana sıçramadan söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesinde bulunan Diyarbakır Kent Ormanı içerisindeki bir kafede çıktı. Kafenin ses yalıtım sisteminde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, kısa sürede sistemin tamamını sardı. Yangının ormana sıçrama riskine karşın bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü. Kafede hasar oluşurken, bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği itfaiye erinin durumun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.