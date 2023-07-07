Diyarbakır'da Kafe Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, Yenişehir ilçesinde bir kafenin önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında kafe önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Mardin Kapı Mezarlığı karşısında bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce tartışma yaşayan iki grup, kafe önünde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.G. ve G.E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada kafenin karşısındaki bir otomobilde 2 tabanca, yerde de çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)