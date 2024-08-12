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Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Makamdağı Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 EBY 679 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 21 AEF 301 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Esat TAŞTEKİN/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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