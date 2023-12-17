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Diyarbakır'da kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

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HÜDA PAR Diyarbakır İl Gençlik Kolları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Gaziler semti mevkisinde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Gençlik Kolları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Gaziler semti mevkisinde bir araya gelen kadınlar, "Gazze'de kadınlar ölmesin" yazılı pankart açtı.

Kadınlar buradan ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine slogan atarak Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Sümeyra Doğan, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivillere yönelik kitlesel bir vahşetin gerçekleştirildiğini ifade eden Doğan, "Yapmış oldukları saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımamakta, kadın, çocuk, yaşlı ve bebekleri acımadan katletmektedirler. Bu vahşet, Batı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkararak maskelerini tek tek düşürmüştür." dedi.

Katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren Doğan, İsrail ürünlerinin protesto edilmesi çağrısı yaptı.

Okunan duaların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Gençlik İsrail Gazze Haberler

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