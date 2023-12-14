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Diyarbakır'da kadının evinde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili şüpheli gözaltına alındı

14 Aralık 2023 18:33 Güncelleme: 18:34 Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.