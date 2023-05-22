Diyarbakır'da kadını takip eden genç dövüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir genç, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını takip ettiği için kadının sevgilisi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan genç, eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürdü.

DİYARBAKIR'da M.A. (23), takip ettiği M.T. (26) adlı kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B. (26) ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan M.A., eski kız arkadaşına benzettiği için M.T.'yi takip ettiğini öne sürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.'nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.'yi telefonla arayarak haber verdi. Bunun üzerine Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, bölgeye gitti. Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A. kaçarak bir pasaja sığındı. Pasajdan çıkarılan M.A., Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı.

Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.