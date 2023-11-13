Diyarbakır'da Kadın Pompalı Tüfekle Vuruldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinin odasında pompalı tüfekle vurulmuş halde yatan kadın, iki çocuğunun içeri girip fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından yara alan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da 50 yaşındaki kadın evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinin odasında pompalı tüfekle vurulmuş halde yatan kadın, iki çocuğunun içeri girip fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından yara alan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evde bulunan A.K.(50), bahçede oynayan çocuklarının içeri girmesiyle bilinmeyen bir nedenle yanındaki pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Annenin hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık ekipleri yaralı A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk etti. Karnından yaralanan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.