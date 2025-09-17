Diyarbakır'da Kadın Öğretmene Veli Tarafından Saldırı
Diyarbakır'da bir öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırdıktan sonra velinin saldırısına uğradı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğretmen R.S., tehditler aldığı için okula gidemedi ve velinin gözaltına alındığı bildirildi.
DİYARBAKIR'da kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel