Diyarbakır'da Kadın Eski Eşi Tarafından Silahla Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Talaytepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle A.A. ve eski eşi S.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.A, silahla A.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.