Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde S.Ş, birlikte yaşadığı H.E'yi silahla vurarak öldürdü. Zanlı, adliyeye sevk edilerek 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
S.Ş'nin, birlikte yaşadıkları evde dün akşam tabancayla ateş etmesi sonucu H.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.Ş, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E, dün akşam birlikte yaşadıkları evde S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.