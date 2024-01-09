Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eşi tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.