Diyarbakır'da Kaçan SUV Aracı 3 Araçla Çarpıştı: 7 Yaralı

Diyarbakır'da Kaçan SUV Aracı 3 Araçla Çarpıştı: 7 Yaralı
Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan SUV tipi aracın, iki polis aracı ve bir başka otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan SUV tipi aracın, 2'si polise ait 3 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri SUV tipi aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, art arda iki polis aracı ile Terkan Caddesi'nde karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Olayda SUV tipi araçtaki sürücünün de bulunduğu 3 kişi ile çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
