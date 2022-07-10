Diyarbakır'da kaçan boğa, sakinleştirici iğneyle yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da kaçan boğa, sakinleştirici iğneyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Emrah Kızıl - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kaçan boğa, sakinleştirici iğneyle yakalandı

DİYARBAKIR'da, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından girdiği sitenin bahçesinde, sakinleştirici iğneyle yakalandı.

DİYARBAKIR'da, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından girdiği sitenin bahçesinde, sakinleştirici iğneyle yakalandı.

Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kurbanlık boğa alan Mehmet Kaya ile Enver Ateş, nakliyeci ile anlaşarak, yaklaşık 500 kiloluk hayvanı Yeniköy'deki kesim yerine götürdü. Boğa, kamyonetten indirildiği sırada sahiplerinin elinde kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca peşinden koşulan hayvan, 10 kilometre kaçtı. Etrafa saldıran boğa, siteye girdi. Sahipleri boğayı yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca oluşturulan 'Hayvan Yakalama Timi' çağrıldı. Gelen ekipler, hayvanı sakinleştirici iğne vurarak yakaladı. Boğa, sahiplerine teslim edildi.

Hayvanın sahiplerinden Mehmet Kaya, "Sabah hayvan pazarına gidip aldık. Kesim yerine getirdiğimiz esnada, nakliyecinin yaptığı hatadan sonra hayvan elimizden kaçtı. Kaçtıktan sonra 2 saat boyunca peşinde dolaştık. Bir siteye sıkıştırdık. Belediyeden gelen arkadaşlar yardımcı oldular. Sakinleştirici iğne yaptılar. O şekilde hayvanımızı aldık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

Mehmet Kaya Yeniköy Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title