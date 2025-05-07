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Diyarbakır'da Kaçakçılıkla Mücadele: 82 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Kaçakçılıkla Mücadele: 82 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonları sonucunda 82 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda çok sayıda silah, içki, tütün ürünleri ve elektronik sigara ekipmanları ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 82 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, tabanca yayı, 63 litre içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilogram nargile tütünü, 1690 elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, bin güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı, 370 bin 760 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Şüphelilerden 75'i emniyette ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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