Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 66 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 53 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 20 uzun namlulu silah mühimmatı, 30 tabanca mühimmatı, 7 bin 877 paket kaçak sigara, 100 bin 40 ısıtılmış tütün mamulü, 195 kaçak puro, 85 altın sikke, 45 elektronik eşya, 41 elektronik sigara, 9 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 66 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.