Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin Nisan ayında gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 5'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 82 şüpheliden 77'si yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, 1 tabanca yayı, 63 litre alkollü içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilo nargile tütünü, bin 690 elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, 1000 güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı, 370 bin 760 dal dolu/boş makaron ele geçirildi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR