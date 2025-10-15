Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 29 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 tabanca, piyade tüfeği, 86 piyade tüfeği mühimmatı, 50 tabanca mühimmatı, 8 şarjör, 20 bin litre akaryakıt, gümrük kaçağı 7 bin 360 kilogram tütün, 2 bin 719 paket sigara, 708 oda parfümü, 358 cep telefonu, 300 puro, 245 cep telefonu aksesuarı ve 70 cep telefonu şarjı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.???????