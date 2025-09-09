Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 62 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 62 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 43 fişek, şarjör, 45 bin 083 paket sigara, 266 cep telefonu, 143 cep telefonu aksesuarı, 18 litre alkol, 21bin 300 dal puro, 27 bin 408 litre akaryakıt, ?2bin 555 gözlük, 3,59 kilogram tütün mamulleri, 7 bin 750 elektronik sigara kiti, 210 elektronik sigara, 826 bin 568 sigara sarma kağıdı ve 166 bin 464 sigara sarma filtresi ele geçirildi.

Şüphelilerden 58'i emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
