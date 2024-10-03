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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama
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Eylül ayında Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonlarda silah, motorin, tütün ürünleri ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da Eylül ayında polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 81 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Eylül ayında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 uzun namlulu tüfek, 5 tabanca, 2 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 9 şarjör, 699 fişek, 2 uzun namlulu silah gövdesi, 2 bin 496 litre motorin, 26 bin 33 paket sigara, bin 155 kilo kıyılmış tütün, 80 cep telefonu, 3 milyon 804 bin 400 makaron, 700 puro, bin boş sigara kutusu, 7 sigara dolum makinesi, 5 kompresör makinesi, 6 kredi kartı, 1 pos cihazı, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 81 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Haber- Kamera Seyfettin EKEN, Gıyasettin TETİKDİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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