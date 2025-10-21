Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda binlerce kaçak sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 bin 30 paket kaçak sigara, 250 kozmetik malzeme, 100 ısıtılmış tütün mamulü, 62 tıbbi malzeme, 20 elektronik sigara ve 7 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.???????
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel